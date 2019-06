In diesen Fällen sagen wir Danke!

Paket kam nie bei Leser an

Waren im Wert von rund 600 Euro hatte Patrick E. aus Oberösterreich bei einem Versandhandel im Internet gekauft. Die Bestellung kam jedoch nie bei ihm an. Laut Zustelldienst sollte das Paket geliefert und auch die Übernahme unterschrieben worden sein. Nur leider nicht von unserem Leser. Auch eine Nachforschung des Absenders blieb erfolglos. Herr E. bat schließlich die „Krone“ um Hilfe. DHL bedauerte auf Anfrage die Unannehmlichkeiten. Da sich der Verlust bestätigt hatte, erfolgte eine Schadenersatzzahlung an den Absender. Herr E. erhält nun eine erneute Lieferung.