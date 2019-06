Lazio verlängert mit Inzaghi - aus Angst vor Juve

Lazio-Trainer Simone Inzaghi soll noch bis 2021 in der italienischen Hauptstadt bleiben. Der Vertrag des 43-Jährigen sei verlängert worden, teilte der Fußballclub am Donnerstag mit. Inzaghi spielte selbst mehrere Jahre bei Lazio und war 2016 für seinen ersten Job als Trainer nach Rom zurückgekehrt. Die Römer beendeten die Saison in der Serie A auf dem achten Platz, gewannen aber den Cup.