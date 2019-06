DAME noch vor Tourstart beim A1-eSports-Finale!

Am 15. Juni 2019 werden die Finalspiele der A1 eSports League Austria Season 3 - RISE OF THE LEGENDS im Wiener Gasometer ausgetragen. Die Teilnehmer messen sich in den Spielen Clash Royale, rFactor 2, Super Smash Bros. Ultimate und League of Legends, um am Ende als Sieger aus der Halle zu treten. Um den Besuchern dabei auch musikalisch ordentlich einzuheizen, werden Rapper DAME und Musikproduzent filous für noch mehr Feierlaune sorgen.