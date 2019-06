Atemnot: Polizist sprintet mit Baby ins Spital

Mit einem um Luft ringenden elf Monate alten Baby im Arm ist ein Polizist am Mittwochnachmittag in Niederösterreich rund einen halben Kilometer weit ins nächste Krankenhaus gelaufen - und hat mit seinem Sprint dem kleinen Mädchen wohl das Leben gerettet. Der Beamte war in Korneuburg auf Streife, als er die dramatischen Hilferufe einer Frau vernahm …