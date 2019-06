„Beschämend!“ England-Fans randalieren in Portugal

Der englische Fußballverband (FA) hat das Verhalten von Fans, die am Mittwoch in Porto mit der Polizei aneinandergeraten waren, scharf verurteilt. „Sie beschämen ihre Mannschaft und die Tausenden Fans, die sich gut benehmen und England richtig unterstützen“, hieß es in einer Mitteilung, die die FA am Donnerstag veröffentlichten. Die Verantwortlichen seien keine „echten England-Fans“.