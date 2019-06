Kämpft Strache mit FPÖ um seine Facebook-Seite?

Mehr als sechsmal so viele Likes wie die Partei

Mit ihren - mittlerweile nicht mehr ganz - 800.000 Fans war die Seite für die FPÖ bisher ein sehr wichtiger Kanal, um mit den Wählern in Kontakt zu treten. Zum Vergleich: Die Partei selbst hat nur ungefähr 125.000 „Gefällt mir“-Angaben. Dementsprechend hat man auch einiges an Geld in die Bewerbung von Straches Seite und ihren Beiträgen investiert. Für die inhaltliche Betreuung waren sowohl Strache selbst, als auch die Partei zuständig, wie aus einem Bericht hervorgeht. Im Impressum steht nach wie vor die Freiheitliche Partei Österreichs.