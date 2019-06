EU-Badegewässer-Bericht: Österreich auf Platz 3

Neusiedler See und Zicksee deutlich verbessert

Lediglich bei einem Gewässer, beim Badesee Gaishorn am See, einem Rückhaltebecken an der Palten in der Steiermark, ergab die Auswertung der Daten eine „mangelhafte“ Badewasserqualität. Dafür zeigte sich beim Neusiedler See bei Podersdorf und beim Zicksee bei St. Andrä eine erfreuliche Entwicklung: Sie waren 2013 als „mangelhaft“ eingestuft worden, mittlerweile hat sich bei beiden nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wieder eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität etabliert.