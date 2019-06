Superstars verspotten Hollands Null-Tore-Stürmer

Zlatan knallhart

Besonders hart und schonungslos reagierte aber wieder einmal Zlatan Ibrahimovic. Der Galaxy-Star in einem Video: „Philippe, hier ist Zlatan! 20 Spiele, null Tore? Was zum Teufel ist da passiert? Das habe ich noch nie gehört. Willst du wissen, wie man Tore schießt? Dann komm zu mir in die Schule. Ich werde dir beibringen, wie man Tore schießt!“ Sollte aber auch das nicht helfen, so rät der Schwede sogar zum Rücktritt. „Vielleicht denkst du jetzt, mit dem Fußball aufzuhören. Vielleicht ist es jetzt das einzig Richtige, was du tun kannst. Also viel Glück mit diesen scheiß Resultaten“, so Zlatan.