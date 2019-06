Sensation! 17-Jährige sorgt in Paris für Furore

Bei den French Open wird es wieder einmal ein neues Siegergesicht im Major-Bereich geben: Das steht nach dem 6:2,6:4-Sensationssieg der erst 17-jährigen Amanda Anisimova am Donnerstag über Titelverteidigerin Simona Halep (ROU-3) schon fest. Die US-Amerikanerin sorgte in 68 Minuten für die bisher größte Sensation der mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open in Paris.