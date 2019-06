Bei Emily Ratajkowski wird der Sommer richtig heiß

Emily Ratajkowski ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, ihre verführerischen Bademoden selbst zu präsentieren. Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige daher auch eine Reihe an Fotos, für die sie in die unterschiedlichsten Modelle geschlüpft ist. Und eines wird dabei klar: Um viele weiße Stellen nach dem Sonnenbad braucht sich die Trägerin der hübschen Ein- und Zweiteiler keine Sorgen zu machen. Allzuviel Stoff ist an Emilys sexy Kreationen nämlich nicht dran.