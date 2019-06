Rom hat jetzt ein „Gasthaus der Vögel im Käfig“

Lust auf einen Restaurantbesuch mit ungewöhnlichem Ambiente? In Roms Hochsicherheitsgefängnis Rebibbia, in dem Mafiosi, Terroristen und schwere Verbrecher inhaftiert sind, wird ein Restaurant eröffnet. „Gasthaus der Vögel im Käfig“ heißt das Lokal, in dem Köche und Kellner Inhaftierte sind. Das Restaurant mit 80 Plätzen wird vorerst nur im Juni und Juli immer freitags geöffnet, berichtete die römische Tageszeitung „La Repubblica“ am Donnerstag.