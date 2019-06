RB-Kooperation: Paderborn-Fans drohen mit Boykott

Beide Klubs hatten am Dienstag im Zuge des Wechsels von SCP-Manager Markus Krösche nach Leipzig ihre künftige Zusammenarbeit im sportlichen Bereich bekannt gegeben. Darauf drohten Fans des Aufsteigers mit Boykott der Spiele. „Wir wollen kein weiterer Teil in diesem kranken Spielerkarussell der RB-Klubs, noch ein Marketinginstrument für ein Brauseprodukt sein“, heißt es in der von sechs Fan-Gruppierungen unterzeichneten Stellungnahme.