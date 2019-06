„Jetzt“ will Verbesserungen für Schweine und Küken

Konsumenten haben also durchaus Macht - doch auch politisch muss sich etwas tun! Daniela Holzinger-Vogtenhuber vom Parlamentsklub „Jetzt“ kündigte zwei Tierschutz-Initiativanträge an, um das Tierwohl für Schweine zu verbessern. So wünscht sie sich beispielsweise ein Verbot der Vollspaltböden - 60 Prozent der österreichischen Schweine werden derzeit auf solchen gehalten. Es handelt sich dabei um durchgehend mit Spalten und Löchern perforierten Boden ohne jegliche Einstreu. Dadurch soll der Reinigungsaufwand minimiert werden. Holzinger-Vogtenhuber: „Schweine, die sich durch die Einstreu mit Stroh oder Ähnlichem beschäftigen können, werden erst gar nicht versuchen, die Schwänze oder Ohren ihrer Artgenossen anzuknabbern. Ein Verbot der Vollspaltenböden verbessert also nicht nur die Haltungsbedingungen der Schweine, sondern wird auch dazu führen, dass das Kupieren der Schwänze und das Abschleifen bzw Verkleinern der Zähne ein Ende hat.“