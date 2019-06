Neymar-Wirbel: Brisantes Bett-Video aufgetaucht

Sender TV Record veröffentlichte die Szene, die Neymar und das angebliche Opfer in der besagten Nacht zeigen soll. Das Video soll in einem Hotelzimmer in Paris enstanden sein. Zuerst geht es friedlich zu, doch plötzlich schreit das Model Neymar an („Ich werde weitermachen, weil du mich gestern verprügelt hast“) und prügelt auf ihn ein. Die Echtheit des Videos bestätigt der Vater des Kickers: „Wir kennen das Video. Es beweist nur, dass Neymar geschlagen wurde. Sie provoziert ihn, um zu sehen, ob er zurückschlägt.“