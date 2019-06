Neue App soll Beziehung retten können

Da das Handy immer mehr Aufgaben in unserem Leben übernimmt, sei es die Einkaufsliste, der Weg zum nächsten Restaurant oder das Fotografieren von so ziemlich allem, wäre es ohne wohl nicht mehr durchführbar. Also warum sollte man ihm nicht auch die Gesundheit der eigenen Beziehung anvertrauen? Die App PAIRfect, die vor kurzem gelauncht wurde, möchte nämlich genau diesen Part übernehmen. Der Paartherapeut immer griffbereit in der Hosentasche, sozusagen.