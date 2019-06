„Noa beschloss, weder zu essen noch zu trinken“

Es ist eine furchtbare Geschichte, jene der Niederländerin Noa Pothoven. Die 17-Jährige wollte nicht mehr leben, weil Missbrauch und eine Vergewaltigung in jüngeren Jahren sie gebrochen hatten. Nichts konnte sie umstimmen - weder ihre Eltern noch psychiatrische Einrichtungen, auch nicht der beständige Kampf der Ärzte, als ihr Leben bereits zuvor mehrmals an der Kippe stand. Als ihr die in ihrem Heimatland erlaubte Sterbehilfe und eine Elektroschocktherapie verweigert wurden, beschloss Noa, nicht mehr zu essen und zu trinken. Tage danach starb sie im Beisein ihrer Familie, die nach zahllosen internationalen Schlagzeilen darum bittet, dass man in den Tagen der größten Trauer ihre Privatsphäre respektiert.