Lindsay Lohan postet Nacktfoto vor Life Ball

US-Filmschauspielerin Lindsay Lohan zelebriert vor ihrem Einsatz beim diesjährigen Life Ball, der am Samstag in Wien stattfindet, ihren Körper. Die 32-Jährige postete auf Instagram ein Nacktfoto von sich, das sie mit Marilyn-Monroe-Mähne in lasziver Pose zeigt. Dazu schrieb die einstige Skandalnudel den Hashtag „healthy lifestyle“, also „gesunder Lebensstil“.