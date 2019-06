Verzögerung! Der GAK muss in die Merkur Arena

Jetzt ist Geduld gefragt! Die Bauarbeiten in Graz-Weinzödl verzögern sich massiv. So, dass Neo-Zweitligist GAK die komplette nächste Saison nach Liebenau in die Merkur Arena ausweichen muss - durch die umfangreichen infrastrukturellen Vorgaben der Bundesliga sind nun zusätzliche, vom ursprünglichen Plan abweichende Adaptierungen notwendig.