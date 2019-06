„Fußballgenie!“ Portugal liegt Ronaldo zu Füßen

Wenn es mit seinem Nationalteam um etwas geht, und sei es um den Gewinn der gelegentlich etwas gering geschätzten Nations League, kommt der Ausnahmestürmer offenbar richtig in Fahrt. Mit einem zuletzt von ihm selten gesehenen Freistoßtreffer sowie zwei Toren aus dem Spiel in der Schlussphase demonstrierte der Kapitän des Europameisters in dem neuen Bewerb seine Extraklasse.