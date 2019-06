Die coolsten Tipps für das verlängerte Wochenende

# Brunch am Stand

Wie lässt es sich gemütlicher in den Feiertag starten, als mit einem leckeren Brunch am Strand? Genau das ist in der Standbar Herrmann am Donnerstag möglich. Mit selbstgebackenem Brot, hausgebeizten Lachs, Spanferkel-Schopf, Kaiserschmarrn und vieles Leckers mehr. Erwachsene zahlen 19,90 Euro, Kinder von fünf bis zehn Jahrn zahlen zehn Euro.

Wo: 3., Herrmannpark