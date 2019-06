Disneys „Chaos im Netz“ jetzt auf Blu-Ray und DVD

Das Internet als unterhaltsamer Film für Groß und Klein: Jetzt gibt es „Chaos im Netz“ mit Ex-Bösewicht Ralph und seiner quirligen Freundin Vanellope endlich auch für zu Hause. Mit der Fortsetzung zur Videospiel-Hommage „Ralph reichts“ verschlägt es das ungewöhnliche Duo von der staubigen Arcade-Halle in die Weiten des Internets. Das Animations-Abenteuer aus dem Hause Disney zeigt die digitale Welt mit Herz und Humor in all seinen skurrilen Facetten - und das erste und wohl lustigste „Gipfeltreffen“ wirklich ALLER Disney-Prinzessinen. Der Film, der sehr viel über Freundschaft und unser modernes Leben im Internetzeitalter zu sagen hat, ist ab sofort als Blu-Ray und DVD im Handel erhältlich. krone.at verlost zum Home Release tolle Fan-Packages des Disney-Hits.