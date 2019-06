Schnappt sich Salzburg Bayerns Offensiv-Talent?

Wie der „kicker“ berichtet, haben die „Bullen“ ein Auge auf den Südkoreaner geworfen. Aktuell spielt der Asiate bei der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Seine Bilanz in der Regionalliga Bayern: 13 Toren und sechs Assists in 29 Spielen! Damit hatte er einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse.