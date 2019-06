US-Veteran mit 97 erneut in der Normandie gelandet

75 Jahre nach der historischen Landung in der Normandie haben Veteranen den D-Day zum zweiten Mal durchlebt - diesmal allerdings in hohem Alter und im Tandem mit Fallschirmjägern. Der Älteste war mit 97 Jahren der US-Amerikaner Tom Rice (siehe Video oben), der nach seiner Landung das Victory-Zeichen formte und meinte: „Ich will sofort wieder hoch und noch einmal springen.“ Am D-Day, dem 6. Juni 1944, waren mehr als 156.000 Soldaten der Alliierten in der Normandie gelandet. Sie kamen größtenteils auf Schiffen, mehr als 20.000 von ihnen sprangen mit Fallschirmen von Flugzeugen ab.