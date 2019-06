Kurz‘ Familienfest kostete Steuerzahler 231.000 €

36.000 Euro für ein Fotobuch

Auch die Präsentation der EU-Ratspräsidentschaft hat sich die Regierung einiges an Steuermitteln kosten lassen: 36.000 Euro wurden etwa in ein Fotobuch investiert - in dem Kurz „nur“ 32 Mal abgelichtet sei, wie die SPÖ-Abgeordnete Nurten Yilmaz anmerkte. „Warum hat uns die EU-Ratspräsidentschaft doppelt so viel gekostet wie angekündigt?“, leitet sie ihren Tweet (versehen mit dem Hashtag #NeuerStil) darüber ein.