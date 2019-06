Hier verlässt Neymar unter Tränen das Spielfeld

Neymar war beim Sieg gegen Asienmeister Katar am Mittwoch nach 20 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er in einem Zweikampf einen Tritt gegen das rechte Bein erhalten hatte. Unter Tränen war Neymar vom Platz gegangen und hatte noch vor Spielende auf Krücken das Stadion Mane Garrincha verlassen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP sei er in der Nacht in das Mannschaftshotel zurückgekehrt, nachdem ihm der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro einen Besuch abgestattet habe.