Ellen Pompeo packt über „Grey‘s Anatomy“ aus

Sie ist die letzte Hauptdarstellerin der Originalbesetzung und inzwischen der größte Star der Show. In einem Interview mit dem Magazin „Variety“ hat Ellen Pompeo jetzt verraten, dass sie oft kurz davor war, aus „Grey’s Anatomy“ auszusteigen. Der Grund: „Während der ersten zehn Jahre war das Klima am Set vergiftet. Einige haben sich sehr schlecht benommen. Es gab viele Momente, an denen ich dachte, es geht nicht mehr.“