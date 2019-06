BVT: Abgeordnete wollen mehr Kontrollrechte

Schwarz: „Habe größtes Vertrauen in Gridling“

Für ÖVP-Mandatarin Schwarz geht es nach den Turbulenzen der letzten Monate dagegen darum, das internationale Vertrauen in das BVT wiederherzustellen. „Da habe ich größtes Vertrauen in Direktor Gridling, der gute Kontakte hat“, so die Abgeordnete.