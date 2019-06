Ein ständiger Kampf um den Lebensraum

Gishild Schaufler, Leiterin der Salzburger Landesumweltanwaltschaft, über die größten Gefahren und Belastungen für unsere Natur sowie mögliche Lösungswege.

Was sind die größten Umweltgefahren im Bundesland Salzburg?

Auf der ganzen Welt und auch bei uns ist Artensterben ein großes Problem. Wenn es keine Insekten mehr gibt, gibt es auch keine Nahrung mehr. Schuld daran ist unter anderem die zunehmende Bodenversiegelung. Wir verbauen den Tieren ihren Lebensraum. Ein weiteres Problem ist der Klimawandel mit seinen Folgen. Auch die Luftverschmutzung durch den Verkehr spielt bei uns eine große Rolle.



Schaffen erneuerbare Energien hier Abhilfe?

Erneuerbare Energien sind wichtig und richtig, aber nicht zulasten der Biodiversität. Bestehende Kraftwerke sollten zuerst optimiert werden, bevor man neue errichtet.



Wie lässt sich das Müllproblem lösen?

Gerade Plastik in Form von Verpackungen oder in der Kleidung machen der Umwelt zu schaffen. Es gibt jede Menge Plastikmüll, der nicht recycelt werden kann. Mich stört, dass in der Produktentwicklung die Entsorgung kaum berücksichtigt wird. Ein Pfandsystem bei Plastikflaschen könnte bei uns Abhilfe schaffen. Wir müssen aber zwangsläufig unser Konsumverhalten ändern und den Energieverbrauch reduzieren.