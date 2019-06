Sportchef Kreissl bot Sturm-Bossen Rücktritt an

„Rücksicht auf Fans“

„Es wurde alles pragmatisch mit dem Vorstand analysiert, und es zeigte sich, dass es notwendig war, etwas zu ändern“, erklärte Kreissl. „Wenn wir das Gesamtpaket betrachten aus Resultat und Leistung, so gab es nicht mehr das nötige Vertrauen, das in die richtige Richtung zu verbessern.“ Er habe auch auf die organisierten Fans Rücksicht nehmen müssen, die zuletzt den aktiven Support im Stadion eingestellt hatten. „Die Stimmungslage des Publikums, die in Graz kommuniziert wurde, war nicht pro Mählich, und wir müssen in dieser Causa auch wahrscheinliche Entwicklungen beurteilen.“