Lkw in Flammen: Öl floss beim Löschen in Attersee

Ein holländischer Lkw-Fahrer war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr samt Anhänger auf der B151, der Atterseestraße, von Nussdorf kommend in Richtung Unterach/A. unterwegs.

In der Ortschaft Buchenort hielt er sein Fahrzeug an, da die Ölstandsanzeige aufleuchtete. Dabei fiel einem 89-jährigen Anrainer auf, dass auf der Beifahrerseite des Lkw Rauch aufstieg, er alarmierte den Lkw-Lenker. Beiden stellten anschließend fest, dass aus dem Motorraum bereits kleinere Feuerzungen austraten. Diese bekämpfte der 50-Jährige vorerst mit zwei mitgeführten Handfeuerlöschern.