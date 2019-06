EU-Mandat würde Strache nicht vor Strafe schützen

Vor Strafverfolgung im Fall Kern schütze den Blauen aber auch das nicht, erklärt Top-Jurist Bernd-Christian Funk der „Krone“: „Als EU-Abgeordneter könnte man in so einem Fall zwar eine Entscheidung über mögliche Immunität erbitten, letztlich würde sie hier aber keine Rolle in der Frage der Strafverfolgung spielen“, sagt der Verfassungsexperte. Mit anderen Worten: Kein Amt wird Strache davor schützen, wegen Verleumdung strafrechtlich verfolgt zu werden.