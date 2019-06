Mit einem Lkw voller Drogen zur Bunker-Wohnung

Die Lieferungen, meist Cannabis, kamen per Lkw aus Slowenien. Und wurden in eine Bunker-Wohnung im Salzburger Stadtteil Itzling gebracht. Von dort wurde das Suchtgift weiter an die Dealer verteilt: Laut Anklage geht es um 77,5 Kilo Cannabis und 2,3 Kilo Kokain - der Straßenverkaufswert: fast eine Million Euro. Alle fünf sitzen derzeit in U-Haft.