Jeder vierte Schüler leidet unter Stress

Die Mitarbeiter der Krisenhilfe verweisen auf eine Studie in Deutschland: 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden unter Stress. „In Österreich kann man davon ausgehen, dass der Prozentsatz ähnlich hoch ist“, so Sonja Hörmanseder (siehe Interview). Nicht selten geraten die Jugendlichen in einen Teufelskreis: Durch Stress sinken die Schulleistungen, was wiederum Stress auslöst. Die Jungen leiden unter Zukunftsangst und auch körperlichen Beschwerden.