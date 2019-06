Pensionistin (77) raste mit Auto in Schanigarten

Ein sonniger Nachmittag in einem Café im Linzer Süden endete am Mittwoch plötzlich mit einem großen Rettungseinsatz! Eine Linzerin (77) verwechselte das Gas- und Bremspedal ihres Autos und raste in den kleinen Schanigarten. Die Bilanz: Drei Verletzte, einer davon schwer.