Studie: Parodontitis Risikofaktor für Alzheimer

Frauen doppelt so oft betroffen wie Männer

In Österreich leben derzeit etwa 120.000 Menschen mit Demenz. Rund 30.000 Neuerkrankungen werden jährlich angenommen. Bis 2050 rechnet man mit einem Anstieg auf 230.000 Erkrankte, wobei Frauen doppelt so oft betroffen sind wie Männer.