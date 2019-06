Aufregung um Ramadan-„Zuckerfest“ in Volksschule

„Normalerweise werden wir über alles informiert, etwa wenn Verkehrserziehung oder andere Aktivitäten in der Schulzeit passieren“, sagt die Mutter eines Viertklässlers, der am Nachmittag vom „Zuckerfest“ daheim erzählte. Mütter muslimischer Kinder - diese stellen in seiner Klasse 80 Prozent der Schüler - hätten traditionelle Süßspeisen, die zum Ende des Fastenmonats Ramadan verzehrt werden, mit in die Schule gebracht und im Gang im vierten Stock aufgebaut. Dann wurden alle Kinder der VS 2 zum „Zuckerfest“ eingeladen, es wurden auch die Gebräuche und Hintergründe erläutert.