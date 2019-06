Drei Tage Dreharbeiten für Jubiläums-Klangwolke

Kurze Vorbereitung

Haneke arbeitet mit den Tänzern zehn, elf Stunden täglich. Gefilmt werden die Tanzszenen nacheinander in kurzen Sequenzen. Bei unserem Besuch umkreiste Kameramann Philipp Bleuer die Tänzer mit einem Segway. Runde um Runde drehte er sich dabei mit der schweren Steadycam um die Darsteller. Auch Choreograf Amir Hosseinpour und Kostümbildnerin Anne Marie Legenstein sind mit vor Ort. „Aus diesen drei Tagen Material entstehen dann etwa zwanzig Minuten Klangwolken-Video“, weiß Haneke. Der Rest sind NASA-Material mit echten Sonnenbildern und Animationen, die demnächst noch in Hanekes Schweizer Studio entstehen. Die Vorbereitung für die Klangwolke ist „wahnsinnig kurz,“ so Haneke: „Bei einer Oper fange ich normalerweise zwei Jahre vorher an. Aber es ist auch schön, so konzentriert arbeiten zu können.“