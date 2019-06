Streik in weltweit größtem Nutella-Werk beendet

Nach gut einer Woche ist der Streik in der weltgrößten Nutella-Fabrik in Frankreich beendet. Seit Mittwochfrüh werde im Werk in Villers-Ecalles in der Normandie wieder normal gearbeitet, teilte der Süßwarenkonzern Ferrero mit. Auch die Blockade des Geländes sei aufgehoben. Das Unternehmen begrüßte die Wiederaufnahme der Arbeit.