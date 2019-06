Auch der Schutzwald muss geschützt werden!

Danach zum Waldfest

Am Vormittag, von 8 bis 12 Uhr, wird das Programm alle 15 Minuten für interessierte Tiroler Schulklassen abgehalten und am Nachmittag, von 14 bis 16 Uhr, für Familien mit Kindern. Zeitgleich findet in Söll ein Waldfest mit Erlebnisstationen für Kinder statt. Vor und nach dem Rundgang kann man an verschiedenen Stationen Interessantes über den Wald erfahren und sich bei mehreren kindgerechten Aktivitäten austoben. Wer noch am kostenlosen Rundgang teilnehmen möchte, sollte schnell reservieren, denn der Andrang ist groß und es gibt nur mehr wenige Plätze!