Große Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag des D-Day

Elizabeth II. zollt Veteranen Tribut

Die Queen ist heuer 93 Jahre alt geworden, sie war damit 1944 in genau dem gleichen Alter wie die meisten Soldaten der Invasionsarmee, die am 5. Juni von Portsmouth in den Ärmelkanal in See gestochen sind. Sie wusste also, wovon sie sprach, als sie sich jetzt bei den rund 300 anwesenden Veteranen bedankte.