Katias Kolumne: Geht Regieren auch ohne Politiker?

Allerdings hat dieses Verwaltungskabinett auch etwas Charmantes an sich: So farblos und handlungsunfähig wie sie ist, kann sie auch kaum etwas falsch machen, wenn sie sich bloß ruhig verhält und ihre Vergänglichkeit anerkennt. Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen kann eine fade Politik möglicherweise sogar heilsam sein. Die Zwangspause bietet Platz zum Durchatmen, Innehalten und Nachdenken, wohin unser Land steuern soll und was wir uns von der Politik und ihren Akteuren erwarten. Diese Überlegungen können keinem - auch unseren Politikern nicht - schaden.