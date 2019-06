Deutsche Wanderer in Schneeloch gestürzt - tot

Zwei Wanderer, die seit Dienstagnachmittag im Kleinwalsertal in Vorarlberg als vermisst galten, wurden am Mittwoch von Suchkräften entdeckt. Für die 40-Jährige und ihren 41 Jahre alten Lebenspartner aus Deutschland gab es jedoch keine Rettung mehr. Die leblosen Körper wurden in etwa 30 Meter Entfernung zum Schneeloch gefunden, in das sie gestürzt waren. Die Todesursache wird noch ermittelt, teilte die Polizei mit.