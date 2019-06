Mit LED-Leuchten Steuern hinterzogen: Urteile

Ein 49-jähriger Kärntner wurde zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten, davon acht Monate unbedingt, und zu einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von ebenfalls 100.000 Euro verurteilt. Ein 50-jähriger Salzburgerer hielt vier Monate auf Bewährung. Und ein 61-jähriger gebürtiger Tiroler, der in Wien wohnt, kassierte eine teilbedingte Geldstrafe in Höhe von 45.000 Euro. Freigesprochen wurde ein 49-jähriger, gebürtiger Wiener, der im LandSalzburgwohnt.