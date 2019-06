Ehefrau mit Dolch getötet: Lebenslange Haftstrafe!

„Schaut so aus, ist aber nicht so“

Zuvor bei der polizeilichen Einvernahme getätigte Angaben, wonach er den Tötungsvorsatz schon am Vorabend des 21. Jänner gefasst habe, bestätigte der mazedonische Staatsbürger in der Geschworenenverhandlung nicht. Dass er den Dolch gekauft habe, um seine Frau zu töten, „schaut so aus, ist aber nicht so“, betonte der 36-Jährige. Er habe öfters ein Messer mit dabei. Grundsätzlich sei er aber ein friedfertiger Mensch, bekräftigte der Verdächtige.