Paukenschlag! Sturm Graz trennt sich von Mählich

Der Ex-Teamspieler startete als ehemaliger Publikumsliebling mit viel Kredit. Bei seiner Vorstellung sprach Jauk von der „fleißigen Biene“, Mählich sollte die damals auf Platz sieben liegende Mannschaft wieder dorthin bringt, „wo wir uns das wünschen“. Tatsächlich schaffte Sturm den Einzug in die Meistergruppe. Dort kassierte Sturm aber in fünf Heimauftritten ebenso viele Niederlagen. Als Fünfter ging es ins Europacup-Play-off gegen Rapid. Nach einem 2:1 in Wien reichte ein erzittertes 0:1 in Graz am vergangenen Sonntag für den Sprung ins internationale Geschäft.