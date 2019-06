„Zwischen den Zeilen“: Wer schläft hier mit wem?

Oh, là là, wer schläft denn hier mit wem? Oliver Assayas‘ Affären-Karussell dreht sich in „Zwischen den Zeilen“ ganz schön flott: Der Verleger Alain (Guillaume Canet) bandelt mit einer jungen Verlagsangestellten an. Seine Frau Selena (Juliette Binoche) ahnt etwas, geht aber selbst fremd.