Brenner-Transitverkehr: Treffen im Juni in Rom?

Funktionäre aus dem österreichischen Verkehrsministerium werden am 19. Juni in Rom erwartet, um mit Kollegen in Rom und Vertretern der italienischen Handelskammer über „Lösungen“ in Sachen Brennertransit zu sprechen. Das kündigte der Präsident des Frächterverbands Uniontrasporti, Antonio Paoletti, bei einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Messe Transport Logistic an. Kurios: Das Verkehrsministerium sowie das Land Tirol dementieren das Treffen.