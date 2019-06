Großeinsatz wegen zum Zug laufenden Muslimen

Im deutschen Köln und insbesondere rund um den Hauptbahnhof, in dessen Umfeld sich 2015 die Kölner Silvesternacht ereignete und Hunderte Frauen Sexualdelikte anzeigten sowie ein Brandanschlag samt Geiselnahme eines Syrers im Vorjahr ein schwer verletztes 14-jähriges Opfer und massive Schäden forderten, ist die Nervosität bei Einsatzkräften permanent hoch. So sorgten am Dienstag zum Zug eilende junge Muslime für einen Großeinsatz der Polizei samt Einschaltung des Staatsschutzes. Gefahr für die Bevölkerung bestand allerdings zu keiner Zeit - weshalb es nun heftige Kritik an dem Vorgehen der Beamten gibt.