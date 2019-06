Heimische Erdäpfel kehren in Supermärkte zurück

Nachdem große Teile der vorigen Herbst-Erdäpfelernte des Vorjahres wegen der Witterung und Schädlingsbefall für die Supermärkte unbrauchbar geworden waren und es so in den vergangenen Wochen zu Engpässen kam, kommt nun schön langsam wieder heimische Ware in die Regale. Die „Heurigen“-Ernte hat nämlich begonnen.