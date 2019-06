Zwei Männer tot aus Fluss Po in Turin geborgen

In der italienischen Stadt Turin sind am Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag zwei Leichen aus dem Fluss Po geborgen worden. Die beiden Männer im Alter von 28 und 29 Jahren stammten laut Angaben der Polizei von den Bahamas. Der 29-Jährige hatte demnach eine österreichische Aufenthaltsgenehmigung, die diplomatische Akademie in Wien besucht und Beziehungen zum Außenministerium der Bahamas.